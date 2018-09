Schenkenzell Haus für Vereine

"Was es nicht geben wird, ist eine Förderung durch das Denkmalschutzamt", stellte Heinzelmann klar. Das alte Schulhaus werde nicht so saniert, "dass es für den Denkmalschutz relevant ist, sondern nur für den Denkmalschutz verträglich". So sollen die Räume schallisoliert werden, einige Fensterläden müssten erneuert werden und auch an der Heizungssteuerung stehen Arbeiten an, nannte Heinzelmann einige anstehende Maßnahmen. Die Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt sei vorab bereits erfolgt und "grundsätzlich positiv" verlaufen.

Der Verwaltungsvorschlag zum Grundsatzbeschluss, die beiden ehemaligen Schulgebäude einer ehrenamtlichen Nutzung durch Vereine, Volkshoch- und Musikschule und als Seniorenbegegnungsstätte sowie ähnlichem zuzuführen, stimmte das Gremium einstimmig zu.