Schenkenzell. Die Handballsenioren haben am kommenden Donnerstag, 15. November, ihren Monatstreff. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr am Bahnhof. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zur Weinstube Pfau in Alpirsbach-Römlinsdorf, "wo sicher wieder viel Heiterkeit angesagt ist", heißt es in der Ankündigung.