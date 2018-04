Schenkenzell GFT will Ferien im Schwarzwald neu erfinden

Pressetermin um 17.30 Uhr bei der GFT Holding in Schenkenzell. Michael Reimold, Inhaber und Geschäftsführender Gesellschafter der GFT, hat eingeladen. Er will Wichtiges verkünden. Seine Belegschaft ist fast komplett versammelt. Draußen vor dem ebenerdigen Veranstaltungsraum auf dem Parkplatz hinter dem Firmengebäude ist ein Grill aufgebaut. Dort brutzeln schon die Steaks. Reimold will die Arbeitswoche ausklingen lassen und gibt einen aus. Doch zuerst zieht der Firmenchef, der auch Coaching- und Seminarexperte ist, alle Register in seinem lebhaften Vortrag mit schon fast künstlerischen Performance-Elementen.

"Wir erfinden das Thema Urlaub und Ferien neu", erklärt Reimold. Ab sofort werde seine Firma GFT RaumZeit GmbH ihr Konzept zur Vermietung von Ferienhäusern um das Thema Gesundheit erweitern. In den Ferienhäusern in Schenkenzell und Loßburg werde es ein Gesundheitsprogramm geben, das unter anderem ausgebrannten, von Burn-out betroffenen Menschen helfen soll. Zusammen mit dem promovierten Mediziner Adolf L. Wasmer aus Bad Bellingen werde dazu ein Behandlungskonzept erstellt. Wasmer, berichtete Reimold ausführlich und noch ganz im Eindruck des Erlebten, habe auch seinen aktuellen Bandscheibenvorfall erfolgreich und ohne Operation behandelt.

Büro wird Aufnahmestudio