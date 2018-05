Schenkenzell Genehmigung ist seit 2004 abgelaufen

Er habe keine Kenntnis davon gehabt, dass die Genehmigung für das gesamte Gebiet bereits seit Januar 2004 abgelaufen sei. Darauf sei die Behörde wohl erst jetzt durch die von der Gemeinde geplante bauliche dritte Erweiterung gestoßen, so Heinzelmann.

Das Ingenieurbüro Gfrörer aus Empfingen wurde deshalb beauftragt, die Fläche aufzunehmen und einen Antrag auf Erweiterung an die Wasserbehörde zu stellen. Bei der Vorstellung dieses Antrags in der Sitzung des Gemeinderats zeigte sich Timo Gfrörer vom gleichnamigen Büro zuversichtlich, dass die Gemeinde die Genehmigung alsbald erhalten werde.

Der zuständige Sachbearbeiter vom Umweltschutzamt, Werner Leibold, sei vor Ort gewesen und habe ihm nach Vorlage des Antrags grünes Licht signalisiert. Wie Gfrörer erläuterte, habe er die Flächen unter Berücksichtigung des vorhandenen Kanalnetzes in bebaute Gebiete und Außengebiete eingeteilt und die Größe der Einzugsgebiete bestimmt. Daraus sei die relevante Niederschlagsmenge ermittelt und der Abfluss berechnet worden. In diese Berechnung seien die natürlichen Versickerungen in Grünflächen (90 Prozent) und bebaute Mischflächen (50 Prozent) eingeflossen.