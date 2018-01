Schenkenzell Gemeinde verabschiedet sich von Bürgermeister Thomas Schenk

Nein, es ging Kaufmann nur darum, dass sich Schenk vorstellen möge, er sei »der steinreiche Immobilienmogul und Spielbankbesitzer« und sitze vormittags um zehn Uhr in seinem Büro und habe drei Anrufe in der Leitung: ein wichtiger Geschäftsführer seiner Casinos, ein bekannter Schauspieler oder der Bürgermeister von New York City.

Trump habe, wie er in einem Buch darlege, den Anruf des Bürgermeisters als Erstes entgegen genommen. »Ich glaube, dass er seine Sache sehr gut macht, wenn man bedenkt, dass er einen der härtesten Jobs der Welt hat. Ein Unternehmen zu führen ist eine Sache; eine Stadt zu regieren ist eine ganz andere Sache – vor allem diese Stadt,« habe Trump festgestellt.

Schenkenzell sei zwar bei Weitem nicht New York City, so Kaufmann. »Aber auch Schenkenzell zu regieren ist eine Herausforderung und große Leistung. Und der haben Sie, Herr Schenk, sich 24 Jahre lang gestellt. Auch Ihr Job war oft hart und deshalb kann ich hier aufrichtig sagen: »Sie haben Ihre Sache sensationell gut gemacht!« »Das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten«, zitierte Kaufmann. »Auf Sie, Herr Schenk, trifft dies voll zu! Bei allem, was Sie in Ihrem Amt gemacht haben, waren Sie mit dem Herzen und mit Verstand bei der Sache. Und dies gilt ganz besonders in Bezug auf die Anliegen unserer Bürger!«