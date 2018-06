Schenkenzell Gäste halten dem Rinkenbach die Treue

Über all die Jahre entsteht eine echte Freundschaft

In all den Jahren ist aus den vielen Besuchen eine echte Freundschaft entstanden und so hat die Familie Bayer mit der Familie Sum schon viele Ereignisse in Freud und Leid erlebt, heißt es in einer Mitteilung.

Oft sind Moni und Volker Bayer sogar gleich mehrmals im Jahr in Schenkenzell in den Ferien. Auch die Kinder und Enkelkinder kommen dabei gerne mit in den Rinkenbach. Und auch zu einem Gegenbesuch im südhessischen Pfungstadt war Familie Sum schon bei den Bayers zu Gast.