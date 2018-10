Schenkenzell Früherer Freiburger Exbischof predigt beim Luitgardfest

Bereits an Weihnachten 2003 spielte Andreas Hauer das erste Mal im Weihnachtsgottesdienst den feierlichen Ein- und Auszug. Schritt für Schritt wuchsen beide immer mehr in den festen Organistendienst hinein. Als in Schenkenzell und Schiltach die dortigen Organisten altersbedingt aufhörten, übernahmen die beiden an den Wochenenden alle drei Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit. Sie übten diesen Dienst zuverlässig neben Schule, Ausbildung, Studium und dann Beruf aus, heißt es in einer Mitteilung.