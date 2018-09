Schenkenzell Forstamt: "Kalkung ist kein Wintergeschäft"

Schenkenzell/Schiltach/Lauterbach. Seit einigen Wochen laufen in den Gemeinden Schenkenzell, Schiltach und Lauterbach Bodenschutzkalkungen (wir berichteten). In Schiltach war die Waldkalkung in den vergangenen tagen noch im Gange, soll nach Aussage von Matthias Schupp, Sachgebietsleiter Privatwald beim Forstamt in Rottweil, aber spätestens am heutigen Samstag beendet werden.