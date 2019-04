Schenkenzell Fahrer fährt bewusstlos gegen Hauswand

Schenkenzell - Nach einer kurzen Bewusstlosigkeit am Steuer ist ein 32-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Schenkenzeller Landstraße in den Garten des Hauses Nummer fünf gefahren und wurde erst von der Hauswand gebremst. Zuvor hatte der Mann bereits bewusstlos und Gas gebend Gegenfahrbahn und Gehweg überquert, bevor sein Fahrzeug durch den Zaun durchbrach, in den Garten hinabstürzte und an der Hauswand zum Stehen kam. Nachdem zunächst davon ausgegangen worden war, dass der Fahrer eingeklemmt sein könnte, wurde neben der Feuerwehr Schenkenzell auch die Stützpunktwehr Schiltach alarmiert.