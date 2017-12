Schenkenzell Erlös aus Heubühnenfest wird gespendet

Kulinarisch wurde auf dem Fest einiges geboten: Die Bürgermeister von Schiltach und Schenkenzell, Thomas Haas und Thomas Schenk, stellten sich als Barkeeper zur Verfügung und mixten Cocktails. Eine Spaßauktion und ein Tischkickerturnier brachten zusätzlich Geld ins aufgestellte Sparkässle.

Überrascht zeigten sich die Hauers über den Erlös, der bei diesem Scheunenfest herauskam. "Mit so viel haben wir nicht gerechnet", räumte Annette Hauer ein. Den Betrag rundete das Paar auf 1700 Euro auf. Groß war dann die Freude in der Schülertagesgruppe "Treff 12" in Schramberg, dessen Träger der Förderverein der Peter-Meyer-Schule ist, als Familie Hauer in der Einrichtung in der Tiersteinstraße auf einen Kaffee vorbeikamen und das Geld in Form eines symbolischen Schecks überreichten.

Dem Ehepaar liegt die Einrichtung besonders am Herzen. Annette Hauer pflegt als sozialpädagogische Familienpflegerin beim Jugendamt seit über 15 Jahren engen Kontakt mit der Einrichtung. Hier erhalten besondere Kinder eine Betreuung und deren Eltern werden bei der Erziehung ihres Nachwuchses unterstützt.