Schenkenzell Ein Feuerwerk zum Abschluss

Sportlich wurde es beim Sportclub Kaltbrunn, der zum Training einlud. Neun Mädchen und Jungs waren mit viel Eifer dabei. Nicht nur die kleinen Fußballer, sondern auch ihre Betreuer hatten an diesem Abend Spaß, heißt es in einer Mitteilung. Höhepunk war das lange erwartete Abschlussspiel, in dem die Kinder noch einmal alle Kräfte mobilisierten, eifrig Tore schossen und verhinderten.

Die Landfrauen backten mit den Kindern leckere Datschkuchen. In einer Teigmaschine wurde der Teig zunächst geknetet. Während er ruhte, bastelten die Teilnehmer ein Tischset. Anschließend ging es dann ans "Datschen". Die Kinder belegten ihre Fladen wahlweise mit Speck oder Apfelscheiben. Nach wenigen Minuten kamen die knusprigen Datschkuchen aus dem Holzofen und wurden verzehrt.

Geturnt wurde mit Sylvia und Tanja, die sich mit neun Kindern sportlich auf den Weg in den Zoo machten. Zum Aufwärmen galt es, ausbüxte Tiere in der Halle zu suchen. An verschiedenen Stationen erturnten sich die Kinder ein Zoobild – so waren unter anderem Löwen, Krokodile, Affen und Pinguine unterwegs. Im Abschlussspiel galt es in Mannschaften, das Zoopuzzle als erstes fertig zu bekommen.