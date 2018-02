Schenkenzell Dort singen, wo die Menschen sind

Schenkenzell (lh). In der Hauptversammlung im "Waldblick" überraschte der Chorleiter mit seinen Visionen und Vorstellungen wieder einmal die Sänger und Pfarrer Adam Borek. Der Chorgesang sei ins aktive Gemeindeleben eingebettet und es werde aus Überzeugung und mit Herzblut gesungen. Mit vereinzelt neu hinzugekommenen Sängern gelinge es, den Auftrag zu erfüllen und beim Singen Freude zu verbreiten. Allerdings komme es hin und wieder vor, dass der Chor gegenüber den Kirchenbesuchern in der Überzahl sei, klagte Rennig. Bei Konzerten seien die Gotteshäuser jedoch voll. Das bedeute, dass sich die Menschen nicht von der Kirche abwandten.

"Gehen wir doch dorthin zum Singen, wo die Gläubigen in großer Anzahl vorhanden sind", schlug der Dirigent vor. Beispielhaft nannte Rennig Seniorenheime, Konfirmationen und Firmungen. Ebenso hielt er es für möglich, dass die Firmlinge in die Singproben kommen und die Kommunionkinder in die Singstunde des Kinderchores. "Die Begeisterung junger Menschen am spirituellen Singen ist da, wir müssen sie nur erreichen", stellte Rennig fest.

Vorsitzender Oswald Armbruster runzelte im ersten Moment die Stirn und konterte amüsant: "Hans Kurt sorgt dafür, dass wir nicht aus den Schlagzeilen kommen". Aber Rennig sehe über den Tellerrand hinaus. Der Cäcilienchor lasse sich so schnell nicht kleinkriegen. Jeder bringe seine Erlebnisse in den Chor ein. Es gehe um Gemeinsamkeiten in einer kleinen Mannschaft, die beim Singen zusammenfinde. Das "Chörle" habe sich wieder gut in den liturgischen Dienst eingebracht. Gottesdienste mit Gesang zu begleiten zeige, dass man aneinander glaube. Das gebe Kraft, um am Limit zu arbeiten. Als Vorstand spüre er nur gelegentlich eine Belastung, weil er gut unterstützt werde. Dreiviertel vom Jahr sei der Chor unterwegs und singe zu Gottes Ehren, fasste Armbruster zusammen.