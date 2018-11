Schenkenzell Der Gauner geht als Geistlicher durch

Mit Jan und Beate Lammkeule (Oliver Hauer und Marina Allgeier) will ein Liebespaar schnell heiraten, weil der Nachwuchs schon unterwegs ist. Das priesterliche Gespräch über die Hochzeitsvorbereitungen in der Kirche ist jedoch des Öfteren mit schwarzem Humor verbunden, da Erwin fälschlicherweise von einer Beerdigung ausgeht. Dass im Pfarrhaus angeblich der frühere Pfarrer Gustavio Halslos (Felix Hauer in einer Doppelrolle) spuken soll, findet Pfarrköchin Ilse lächerlich. Doch kaum hat sie darüber im Kirchenbuch gelesen, erscheint der Halslose tatsächlich und Ilse fällt in Ohnmacht.

Brenzlig wird’s für Erwin, als sich mit Fridolin Mondkälbchen (Thomas Schenk) der richtige Pfarrer vorstellt. In der Not greift Erwin zum Buch, schlägt den Widersacher bewusstlos und versteckt ihn im Schrank. Totengräber Jakob Tiefleger (Andreas Hauer) schwört dem Alkohol ab und macht Erwins Freundin Lara einen Heiratsantrag. Weil Agnes dies als sexuelle Belästigung ansieht, befördert sie Jakob und auch den dazugekommenen Fridolin ins Koma.

Wieder erwacht, finden sich Jakob, Ilse und Fridolin als Winnetou, Apanatschi und Old Shatterhand wieder und rauchen die Friedenspfeife. Weil die Polizei noch keine Spur von den Räubern des heiligen Antonius hat, engagiert Alois Winnetou und Old Shatterhand.

Plötzlich geschehen eigenartige Dinge in Geisterburg. Die heilige Statue taucht wieder auf und Erwin will ins Kloster der Kapuziner. Dessen Gangsterbraut macht daraufhin Jakob einen Heiratsantrag, und weil Ilse als Pfarrköchin nicht mehr gebraucht wird, hält sie um die Hand von Alois an. Jutta Sauerbraten (Steffi Heizmann) wird neue Pfarrköchin. Als sich somit alles zum Guten wendet, erscheint wieder der Halslose. Spukt es also doch im Pfarrhaus von Geisterburg?

Regie in der Komödie führten Cäcilia Fischer und Klara Mäntele, die auch als Souffleusen fungierten. Für die Maske war Angelika Maier verantwortlich.

Wer bei den beiden ausverkauften Theater-Aufführungen am Samstag und Sonntag keine Zeit oder keine Karten hatte, bekommt am Samstag, 15. Dezember, in der Lehengerichter Gemeindehalle noch einmal eine Chance.