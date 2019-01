Schenkenzell "Chörle" bleibt tapfer und singt weiter

Schriftführer Michael Hermann berichtete von 37 Proben, in denen Hedwig Armbruster und Inge Springmann nie fehlten. Hierfür wurden sie mit einem Blumenstrauß belohnt. Insgesamt kam der Chor auf 394 Probenbesuche mit rund 800 Stunden, rechnete Hermann aus. Gemeinsam mit dem "Offenen Singen" summierten sich die Probeabende auf 65, davon wurde in 45 Singstunden gemeinsam mit der sechsköpfigen Instrumentalgruppe Arche geprobt.

Der kurze Streifzug durch die Termine von 2018 zeigte, wie häufig der Chor auftrat und gesellig unterwegs war. Trotz einem Minus in der Jahresrechnung freute sich Kassiererin Rosemarie Schmider über 13 Cent Zinseinnahmen.

Für 40-jähriges Singen im Cäcilienchor erhielt Josef Fischer die Urkunde des Diözesan-Cäcilienchorverbands Freiburg. Seit vier Jahrzehnten singe Fischer in der Gemeinschaft vom Lobpreis Gottes und habe im Dienste der Musica Sacra viel Freizeit geopfert. Das Chörle sei froh, ihn immer noch in seinen Reihen zu haben, hob der Chor-Chef hervor.

Bei Dirigent Hans Kurt Rennig wirkte das Interkulturelle Friedenskonzert in Schiltach mit mehr als 600 Besuchern und geschätzten 100 000 Lesern nach. Die Visionen und Ideen seien durch den Chor geboren worden.

Aufbruchstimmung bei der Ökumene

Viele Chöre würden sich auflösen, wie jüngst die "Eintracht" aus Schiltach. Das müsse er erst noch verkraften. Den Kirchenchor Wittichen gebe es aber immer noch. "Ihr dürft Euch auf die Schultern klopfen", zollte Rennig Respekt. Nüchtern betrachtet habe der Besuch in den Kirchen nachgelassen, weshalb es an der Zeit sei, öfters einen ökumenischen Gottesdienst anzubieten. Da seien die Kirchen voll, wie zuletzt in Schenkenzell. Er habe dort so etwas wie Aufbruchstimmung bemerkt.

"Wir müssen singen, wo die Menschen sind", betonte der Dirigent, der sich von Marlene Schwöbl-Hug als Pfarrerin im ständigen Vertretungsdienst der evangelischen Kirche Schiltach begeistert zeigte, "weil sie die Probleme beider Kirchen sieht und sagt, dass Gott nicht teilbar ist".

Pfarrer Adam Borek betonte, er sei glücklich und dankbar, wenn er in der Kirche den Chor von oben singen höre. Vom Bistum Freiburg erhalte er immer wieder die Mitteilung, welche Gemeinde keinen Kirchenchor mehr habe, weil die Sänger zu alt seien. Er hoffe, dass es den Cäcilienchor auch in zehn Jahren noch gebe.

Leider wolle die junge Generation andere Musik hören und fast nur noch auf Englisch. Niemand wisse, was komme, aber jammern helfe nicht, so Borek. Auch für 2019 stehen Auftritte im Terminkalender des Chors.