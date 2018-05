Schenkenzell Blumenteppich ist bereits in Arbeit

Beim Legen des Blumenteppichs müssen die Beteiligten flexibel sein: "Wir wissen schließlich nie so genau, was die Natur hergibt." Das ist abhängig von vielen Faktoren: Wie war das Wetter im Frühjahr? Findet Fronleichnam eher früh –­ wie dieses Jahr – oder eher spät – wie beispielsweise im kommenden Jahr, wo das Fest erst am 20. Juni gefeiert wird, – statt? Dann beispielsweise können Wiesen schon abgemäht sein und mache Blumen verblüht.

Mit den Jahren gebe es zwar schon feste Stellen, an denen die Gruppe Blumen in der Natur sammle. "Aber es sind eben Wildblumen", gibt Gebele zu bedenken. Da könne es schon mal sein, dass im Folgejahr eben keine oder nicht so viele Pflanzen an besagten Stellen wachsen.

Die Gebeles beginnen bereits am Vorabend von Fronleichnam mit dem Legen des Teppichs. Das Motiv wird auf einer weißen Platte vorgelegt und dann mit den Blüten und Pflanzen gestaltet. Verwendet werden beispielsweise Margeriten, Rosen, Lupien, Farn, Ginster, Pfingstrosen und Rhododendron.

Knapp zehn Personen helfen bei der Gestaltung des etwa zwei auf drei Meter großen Teppichs mit. Während manche Blüten ausgestreut werden können, müssen andere Pflanzen einzeln gelegt werden, Margeriten zum Beispiel. Es steckt viel Arbeit in einem Blumenteppich: "Das läuft jetzt nicht grade mal so nebenbei", erläutert Gebel. Während das Blumensammeln manchmal etwas mühselig sein könne, "macht das Legen richtig Spaß", sagt Gebele.

Die letzten Handgriffe werden dann an Fronleichnam selbst an Ort und Stelle getätigt. Morgens gegen 5 Uhr geht es los, "bis spätestens 8 Uhr wollen wir fertig sein". Bis zum frühen Abend können die Teppiche dann in Wittichen bewundert werden.

Für welches Motiv sich die Familie dieses Jahr bei ihrem Blumenteppich entschieden hat, will Annette Gebele noch nicht verraten. Davon können sich die Prozessionsteilnehmer morgen also überraschen lassen.

Der Festgottesdienst an Fronleichnam beginnt um 9 Uhr in der Witticher Klosterkirche. Anschließend findet die Prozession statt, bei der an den Blumenteppichen Halt gemacht wird. Bei jeder Station wird ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen, es werden Fürbitten gesprochen und der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen und über die Gemeinde erteilt.