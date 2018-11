Schenkenzell Bauhof bekommt neuen Unimog

Der gebrauchte Wagen habe aber eine andere Bereifung als seit 2018 gefordert. Allerdings dürften die Reifen in der Übergangsphase noch genutzt werden. Wenn die Reifen dann runtergefahren sind, kämen auf die Gemeinde voraussichtlich Kosten von 1500 Euro für neue Felgen dazu, so der Bürgermeister. Auf Nachfragen aus dem Gemeinderat sagte Heinzelmann, dass es sich um einen Vorführwagen mit dem Baujahr August 2018 handle. Auch in die Bauhof-Garage passe das Gefährt.

Über den Kauf nötiger Zusatzausstattungen wie etwa Streugerät und Pflug will das Gremium noch sprechen. Der jetzige Unimog soll ertüchtigt und verkauft werden. Heinzelmann hofft, für diesen 20 000 Euro zu bekommen.

Der Rat stimmte dem Kauf des Vorführfahrzeugs einstimmig zu. "Da wird der Bauhof sich freuen", war Heinzelmann überzeugt.