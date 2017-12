Schenkenzell Baubeginn im Herbst

Die Forderungen eines dritten Bürgers bezeichnete der Planer als teilweise inkonsequent. Die Behauptung, Doppelhäuser seien nicht zulässig, stimme so nicht. Durch die durchlaufenden Baufenster seien auch größere Gebäudeeinheiten wie Doppelhäuser und Gebäude für betreutes Wohnen möglich. Im Übrigen entspreche die "offene Bauweise" der Regelung der ersten und zweiten Erweiterung. Altersgerechtes Wohnen entstehe derzeit im Bereich "Spannstatt", argumentierte der Architekt.

Erwähnter dritter Bürger zeigte sich in seiner umfangreichen Stellungnahme verwundert, dass mit der Erschließung im Bereich Oberdorf-West die letzte große landwirtschaftliche ebene Fläche trotz des fortschreitendem demografischen Wandel bebaut wird. Der Zuschnitt der Grundstücke sei üppig und mit überwiegend flächenfressender Einzelhausbebauung solle die Fläche möglichst schnell bebaut werden, kritisierte er.

Laut Gfrörer könne er nun die Erschließungsplanung, die während des Verfahrens schon parallel in groben Zügen erfolgt sei, fertigstellen und die Ausschreibung vorbereiten. Die Vergabe könne in einer Ratssitzung im März erfolgen. Es müsse dann abgewartet werden, was im Mai bei der Überprüfung der Fläche herauskomme. Bis zu den Sommerferien könne aber mit einem ersten Erschließungsabschnitt begonnen und im Spätherbst die ersten Häuser gebaut werden.