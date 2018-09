Schenkenzell Bald Trauungen im Pavillon möglich

Schenkenzell. Bürgermeister Bernd Heinzelmann hatte bereits in einer Sitzung Anfang des Monats angekündigt, dass eine Nutzungsordnung in Arbeit sei. Damals hatte sich ein Schenkenzeller in der Bürgerfragestunde unter anderem über nächtlichen Lärm und liegengelassenen Müll beschwert (wir berichteten).

Nach der Nutzungsverordung soll das Freigelände künftig nur noch zwischen 8 und 21.30 Uhr genutzt werden dürfen – ausgenommen sind Veranstaltungen von Vereinen oder anderen Gruppierungen, die von der Gemeindeverwaltung zugelassen werden. Abfall muss wieder mitgenommen werden und Hunde dürfen nicht frei umherlaufen, sondern müssen an die Leine.

"Nach 21.30 Uhr sollte Ruhe einkehren", sagte Heinzelmann mit Blick auf die Anlieger. Mit der Nutzungsordnung könne zwar nicht ausgeschlossen werden, "dass trotzdem mal welche nachts da sind", sagte er. "Aber wir machen damit deutlich, dass wir das nicht wollen und nicht dulden", so Heinzelmann.