Schenkenzell Alterswehr hat Jahresabschluss

Obmann Gerd Hampel gab einen kurzen Jahresrückblick. Dabei erinnerte er an den Mai-Hock im "Waldhäusle" sowie an den "herrlichen Ausflug" mit 47 Personen nach Straßburg mit einer Bootsfahrt auf der Ill und den Besuch der Essig-Manufaktur in Kehl-Marlen. Hampel fertigte auch in diesem Jahr die Weihnachtsdeko für die Jahresabschlussfeier. Dieses Mal hatte er in seiner Freizeit mit viele Liebe und Fingerfertigkeit 150 Sterne aus Palettenholz für einen guten Zweck hergestellt und um Spenden gebeten, heißt es in einer Mitteilung.

Die Spende komme Vanessa Schmid zugute. Ihre Eltern Jürgen und Gudrun Schmid aus Vortal hatten sich später auch eingefunden und berichteten, dass ihre Tochter an Autismus leide und derzeit eine Behindertenschule besuche. Für die Unterstützung durch die Alterswehr bedankten sie sich.

Der stellvertretende Obmann Hubert Maier dankte Hampel für seine Arbeit. Dieser sei mit Leib und Seele Obmann und führe die Alterswehr hervorragend. Erika Vollmer las das Gedicht "Ich wünsche Dir Zeit" vor.