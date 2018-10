Schenkenzell Alle Sorgen zurücklassen

Schenkenzell-Wittichen. Die Beginenschwester Luitgard zeichnete sich durch ihre große Nächstenliebe und selbstlosen Taten aus. 25 Jahre lang stand sie dem Kloster Wittichen als Äbtissin vor. Nach ihrem Tod wurde von vielen Wundertaten an und in ihrem Grab berichtet, weshalb Wittichen zu einer beliebten Pilgerstätte wurde, um sich im Gebet Kraft und Trost bei der Heiligen zu erbitten.

Nach dem Festgottesdienst am Vormittag trafen sich die Gläubigen mittags zu einer feierlichen Andacht in der Kirche. Der frühere Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch betonte, wie wichtig es sei, zu wissen, dass auf der Wallfahrt alle Sorgen zurückgelassen werden dürften. Er verglich die Witticher Pilger mit Harpe Kerkerling, der in seinem Buch "Ich bin dann mal weg" von seiner Reise auf dem Jakobsweg erzählt. Bei so einer Reise könne man alles hinter sich lassen und die Sorgen und Fragen des Alltags loslassen. Dann würde das, was wirklich wichtig sei und die Menschen beschäftige, wieder in den Fokus rücken.

All diese Sorgen und Ängste dürften die Besucher vor die Heilige Luitgard bringen und mit ihr gemeinsam vor Gott tragen. Denn dort fänden sie Hilfe und einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen könnten. Die Gemeinschaft der Heiligen, wie sie im Altarbild der Kirche zu betrachten sei, reiche über den Himmel hinaus bis zu den Menschen auf die Erde.