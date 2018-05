Am Sonntag ist es kurz vor 12 Uhr beim Stockhof in Schenkenzell zu einem Fahrradunfall gekommen. Eine 65-jährige Niederländerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt, so die Aussage der Polizei. Eine Anwohnerin hatte den Sturz durch Zufall gesehen. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei aus Schramberg war im Einsatz, Beamte der Verkehrsunfallaufnahme rückten nach und sprachen mit dem Ehemann der Verletzten, der voraus gefahren war. Das Paar hatte mit dem Wohnmobil Station auf dem Campingplatz in Alpirsbach gemacht. Der Notarzt versorgte die am Kopf verletzte Frau im Rettungsfahrzeug, sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Helikopter flog sie später in die Klinik nach Freiburg. Foto: Schmidtke