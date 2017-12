Schenkenzell 500 Euro gehen an wohltätige Zwecke

Die guten Vorbereitungen für den musikalischen und geselligen Event von Hans Kurt Rennig ließen den Abend perfekt gelingen. Die Veranstaltung begann um 16 Uhr und erlebte gleich einen großen Ansturm an Publikum. Viele kamen auch extra, um die handgefertigten Krippen des Schenkenzellers Siegbert Lehmann zu bewundern. Mit Geschick in den Händen und Liebe zum Detail hatte der pensionierte Lehrer die Kulissen für die heilige Familie gestaltet.

Die Alphornfreunde "Dreiklang" aus dem Raum Villingen waren in starker Besetzung gekommen. Zu siebt trotzten die Bläser der Kälte und gaben unterhalb der evangelischen Kirche jeweils drei lange Einlagen. Die seltenen Melodien tönten so durch den ganzen Ort und zogen noch mehr Leute an.

Aufwärmen konnte man sich mit einem Becher süßem Apfelpunsch oder einem dampfenden Glühwein. Die heißen Getränke gab es bei einem niedlich eingerichteten Unterstand am unteren Teil des Grundstücks. Wie originell: Im Vorfeld waren Getränkebons gebastelt worden, Holzscheiben in verschiedenen Größen, die Uli Kinle tapfer in der Kälte verkaufte. Spender hatten Kuchen und Gebäck gebracht, dazu schmeckte natürlich eine heiße Tasse Kaffee oder Tee. Für Stimmung im Pferdestall sorgten die "Gaukler" aus Schenkenzell, die mit verschiedenen Instrumenten zu Weihnachtsliedern ermunterten, aber auch manch andere Weise schmetterten.