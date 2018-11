Schenkenzell 24 Geschichten voller Weisheit

Schenkenzell. Besuch beim Verfasser des Online-Adventskalenders. An der Tür von Reiner Lehmann hängt ein Schild mit der Aufschrift "Shalom". Das passt gut, denn es ist das hebräische Wort für "Frieden". Und um diesen geht es in der siebten Auflage des Online-Adventskalenders des Schuldekans. Jedes Jahr verschickt er in der Adventszeit täglich per E-Mail eine Weisheitsgeschichte mit selbst fotografiertem Bild. Anfangs nur für den Kollegenkreis konzipiert, gibt es mittlerweile zahlreiche Abonnenten von Jung bis Alt.

Teilweise jahrtausendealte Geschichten aus allen Weltreligionen, auf die Reiner Lehmann stößt, verpackt er in seinem Kalender. "Das Ziel ist es, mit Sinn durch diese Zeit zu gehen", so der Diakon auf dem Sofa seines Wohnzimmers, in dem sich 38 Krippen aus aller Welt befinden. Waren es im ersten Jahr des Kalenders noch 39 Abonnenten, so sind es mittlerweile über 270. "Es werden jedes Jahr mehr", so Lehmann.

Die von ihm zusammengestellten Geschichten hängen als Impulse im Lehrerzimmer oder werden für Schüler kopiert, ein Pfarrer archiviert die Reihe sogar. Ein Kollege von Lehmann habe aus den Fotografien einen Jahreskalender angefertigt, erzählt der Diakon. Für den aktuellen Adventskalender habe er viele Krippen fotografiert.