Schenkenzell 14 barrierefreie Wohnungen geplant

Mit dem Neubauprojekt Spannstatt-Quartier auf einer circa 3000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche in einem bebauten Wohnviertel will der Investor aus Schramberg den Wunsch vieler Menschen erfüllen, in einer ruhigen und doch zentrumsnahen Lage wohnen zu können. Viele Geschäfte sowie Ärzte sind innerhalb weniger Gehminuten erreichbar wie auch Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr in unmittelbarer Nähe.

Außerdem ist das Kinzigufer nur einen Steinwurf weit entfernt, das in der warmen Jahreszeit zu gemütlichen Spaziergängen einlädt. Die Wohneinheiten sind sowohl für altersgerechtes Wohnen, als auch für junge Familien konzipiert. In den beiden Gebäuden sollen auf drei Etagen verteilt sechs und acht Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 67 bis 134 Quadratmeter mit Terrasse oder Balkon entstehen.

Ende Januar gibt es einen Informationsabend