„Schenke & Mehr“ in Tumlingen: Der Held muss immer leiden

Ob auf der Kinoleinwand, im Buch oder auf der Theaterbühne – gute Geschichten haben die Kraft, zu fesseln, zu berühren und zum Nachdenken anzuregen.
Doch was macht ein Werk unvergesslich? Wie schafft man es, mitreißende Charaktere und Bilder zu erschaffen, die das Publikum in ihren Bann ziehen? Diese Geheimnisse offenbarte Jürgen von Bülow, bekannt als Jugendbuchautor, Drehbuchautor, Regisseur und Dozent für Filmdramaturgie, in einem interessanten Vortrag im Bürgertreff „Schenke & Mehr“ in Tumlingen.