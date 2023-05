Wen es am Pfingstsonntag nach einem traditionellem, zünftigen Beisammensein gelüstete, war im Festzelt auf dem Fohrenbühler Schellenmarkt bestens aufgehoben.

Dort sorgte der Trachtenmusikverein Langenschiltach vor vollbesetzen Bierbankgarnituren bei Jung und Alt für beste Festzeltstimmung – wie immer in Originaltracht, die bereits seit 1936 nach Zusammenschluss von Trachtenverein und Musikverein Langenschiltach beim Spielen getragen wird.

Trotz der inzwischen recht warmen Temperaturen ging den mehr als 30 Blasmusikern unter Dirigent Michael Peter, auch nach zahlreichen Stücken die Puste nicht aus. Auch die vielen Mitklatschenden und schunkelnden Gäste kamen nicht ins schwitzen und wurden der Geselligkeit nicht müde.

Harmonie spielt auf

Am Tag zuvor waren die Schwarzwald-Buam bei der großen Schellenmarktparty an der Reihe. Zum Frühschoppen am Sonntag spielte das Original Schwarzwaldquintett auf, während auf dem Markt gestöbert werden konnte.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Montag spielen der Musikverein Harmonie Sulzbach sowie der Musikverein Reichenbach für die Gäste auf. Ohne das Zwangspausieren in den Pandemiejahren wäre dieser bereits der 475. Schellenmarkt seit seinem Ursprung im Jahre 1548.