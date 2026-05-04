Schelklewiese in Baiersbronn: Bürgergemeinschaft übergibt Gastropunkt an die Gemeinde

Die Bürgergemeinschaft Baiersbronn hat den Gastropunkt auf der Schelklewiese gekauft – und ihn nun als Schenkung der Gemeinde übergeben. Vereine können ihn künftig nutzen.
Die Schelklewiese in Baiersbronn hat sich während der Gartenschau im vergangenen Jahr als beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsraum erwiesen. Damit dies in Zukunft auch so weitergeführt werden kann, hat sich die Bürgergemeinschaft Baiersbronn finanziell stark engagiert. Mit dem Kauf der Versorgungshütte auf der Schelklewiese hat sie rund 16.500 Euro investiert. Nun wurde die Gastrohütte offiziell der Gemeinde Baiersbronn als Schenkung übergeben.