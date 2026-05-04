Schelklewiese in Baiersbronn: Bürgergemeinschaft übergibt Gastropunkt an die Gemeinde

Die Bürgergemeinschaft Baiersbronn hat den Gastropunkt auf der Schelklewiese gekauft – und ihn nun als Schenkung der Gemeinde übergeben. Vereine können ihn künftig nutzen.

Die Schelklewiese in Baiersbronn hat sich während der Gartenschau im vergangenen Jahr als beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsraum erwiesen. Damit dies in Zukunft auch so weitergeführt werden kann, hat sich die Bürgergemeinschaft Baiersbronn finanziell stark engagiert. Mit dem Kauf der Versorgungshütte auf der Schelklewiese hat sie rund 16.500 Euro investiert. Nun wurde die Gastrohütte offiziell der Gemeinde Baiersbronn als Schenkung übergeben.

„Die Gastrohütte war während der Gartenschau ein wichtiger Bestandteil für die Versorgung der Gäste“, erklärte Ingo Christein, einer der Vorsitzenden der Bürgergemeinschaft. „Mit der Schenkung möchten wir der Baiersbronn Touristik und den örtlichen Vereinen in Zukunft die Voraussetzung zur Bewirtung ermöglichen.“ Damit werde ein sehr beliebter und attraktiver Platz im Ort für die Bürger und Gäste erhalten und belebt.

„Es geht uns darum, eine Plattform für die Vereine zu schaffen, die so die Möglichkeit erhalten, hier eigene Veranstaltungen mit Bewirtung zu realisieren“, sagte Christein. Ebenso habe sich die Baiersbronn Touristik bereit erklärt, mit Unterstützung der Vereine mehrere Events auf der Schelklewiese auszurichten, so dass diese auch künftig ein Anziehungspunkt sein könne.

Barth: Schelklewiese ein Platz für alle Generationen

Christein appellierte – auch im Namen seiner beiden Vorstandskollegen Stephan Barth und Ludwig Gaiser – an die Bevölkerung, Mitglied in der Bürgergemeinschaft zu werden oder zu spenden, um auch in Zukunft weitere Investitionen im Mutterort zu ermöglichen.

Stephan Barth kann sich bereits weitere Projekte vorstellen, beispielsweise eine Bühne oder einen Anbau. Voraussetzung sei jedoch, dass das Angebot gut angenommen werde und sich viele dazu bereit erklärten, sich in der Bürgergemeinschaft zu engagieren. Die Schelklewiese sei ein Platz für alle Generationen, meinte Barth.

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Bürgermeister Michael Ruf dankte der Bürgergemeinschaft für ihr Engagement. Er freue sich, dass die Schelklewiese während der Gartenschau eine so große Bedeutung erlangt habe. „Das möchten wir weiterführen, und wir können es nur alle gemeinsam schaffen“, betonte Ruf.

Toilettencontainer bestellt

Seitens der Kommune werde noch ein Toilettencontainer aufgestellt, der Ende Juli geliefert werden solle und so die Infrastruktur für Veranstaltungen vervollständige. „Wir machen eine Gartenschau nach der Gartenschau, und dieser Gastropunkt ist ein wesentlicher Bestandteil dafür“, so Ruf. Es sei schnell klar gewesen, dass der Geist der Gartenschau und die Gemeinschaft weitergeführt werden sollen. „Dieser Platz hier hat Atmosphäre, wir können stolz sein, dass wir im Zuge der Gartenschau so etwas geschaffen haben und davon auch in Zukunft profitieren können“, sagte Ruf. Er hob die Bedeutung der Bürgergemeinschaft hervor, die schon viele Projekte zum Wohle aller angestoßen und mit großem Engagement umgesetzt habe. „So etwas schafft Lebensqualität, und ich kann nur jeden animieren mitzumachen“, so Ruf.

Laura Klumpp und Maren Kohler von der Baiersbronn Touristik konnten bereits einige Veranstaltungen auf der Schelklewiese präsentieren. Am Muttertag am Sonntag, 10. Mai, geht es mit einem Konzert des Musikvereins Mitteltal los.

Eine Bewirtung gibt es nur bei Veranstaltungen

Klumpp dankte im Namen der Baiersbronn Touristik und betonte, wie wichtig die Mitarbeit der Vereine bei Veranstaltungen sei. „Ohne unsere Vereine könnten wir vieles gar nicht umsetzen, es muss Hand in Hand gehen“, sagte sie.

Eine dauerhafte Bewirtung auf der Schelklewiese sei nicht geplant, nur während der Veranstaltungen. Private Veranstaltungen seien nicht möglich, Vereine könnten sich gerne bei Interesse bei der Baiersbronn Touristik melden.

Das ist bisher geplant

Sonntag, 10. Mai

Konzert Musikverein Mitteltal, 1045 Uhr

Freitag, 5. Juni

SWR3-Party, 17 Uhr

Donnerstag, 25. Juni

After-Work mit DJ Jabba, 17 Uhr

Sonntag, 26. Juli

Konzert Harmonika-Spielring, 10.45 Uhr

Donnerstag, 30. Juli

After-Work mit Mike Tunes, 17 Uhr

Freitag, 7. August

Secret Power Light, 17 Uhr

Donnerstag, 27. August

After-Work mit DJ Jabba, 17 Uhr

Sonntag, 20. September

Kurkonzert TBO, 10.45 Uhr