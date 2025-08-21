Scheidungskomödie: Cumberbatch und Colman: Ehedrama bedrohte ihre Freundschaft

Benedict Cumberbatch und Olivia Colman kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Doch dann mussten sie sich für den Film «Die Rosenschlacht» ziemlich fetzen. Hat ihre Freundschaft das überlebt?
München - Benedict Cumberbatch (49) und Olivia Colman (51) sorgten sich beim Dreh der Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht", die nun ins Kino kommt, um ihre langjährige Freundschaft. Er sei "leicht traumatisiert" worden, sagte Cumberbatch der Deutschen Presse-Agentur scherzend. Anfangs hätten sie viel Spaß gehabt. "Doch dann wurde es ziemlich düster."