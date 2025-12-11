Scheidender Porsche-Chef Blume: „Vermissen werde ich die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind“

Oliver Blume gibt anlässlich seines Abschieds bei Porsche auch emotionale Einblicke in seine Zeit bei dem Sportwagenbauer. Und er äußert sich zu seinem Gehalt als VW-Chef.
Der scheidende Porsche-Chef Oliver Blume sagt, was ihm in 13 Jahren Porsche am besten gefallen hat, legt dar, wie es bei dem Stuttgarter Sportwagenbauer weitergehen soll und der 57-Jährige Manager erläutert, warum es ihm um den Autostandort Region Stuttgart nicht Bange ist. Vom 1. Januar an konzentriert sich Blume auf seine Aufgabe als Volkswagen-Chef.