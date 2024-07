Scheidende Gemeinderäte: Hohe Wertschätzung für getane Arbeit in Lauterbach

Hohe Wertschätzung für getane Arbeit in Lauterbach

1 Bürgermeister Jürgen Leichtle (von links) zeigte hohe Wertschätzung für geehrte und teils zu verabschiedende Räte: Ansgar Fehrenbacher, Stefan Weinmann, Erich Fehrenbacher, Rolf Buchholz, Martin King, Ralf Schlögel, Georg Buchholz, Tobias Fehrenbacher und Manuela Buchholz sowie Sonja Rajsp-Lauer. Foto: Baumgartner

Scheidende Lauterbacher Gemeinderäte wurden von Bürgermeister Jürgen Leichtle aus dem Gremium verabschiedet.









Die Kommunalwahl bringt große Veränderungen in der Zusammensetzung des Lauterbacher Gemeinderats, denn Georg Buchholz (CDU), Manuela Buchholz (UBL), Tobias Fehrenbacher (UBL), Erich Fehrenbacher (CDU) und Sonja Rajsp-Lauer (UBL) sowie Bernd Denger (CDU) scheiden aus. Sie wurden von Bürgermeister Jürgen Leichtle am Montagabend während der letzten Sitzung des Gremiums in dieser Personalunion im Rathaus verabschiedet. Gemeinsam mit weiteren Kollegen ehrte sie der Gemeindetag zudem für die Dauer ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderäte mit einer gläsernen Stele und Ehrennadel.