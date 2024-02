In der Nacht auf Samstag sind in Oberndorf drei Autos mutwillig beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde an den Fahrzeugen jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1400 Euro. Die Taten ereigneten sich zwischen 21.45 Uhr am Freitagabend und 7 Uhr am Samstagmorgen. Die Fahrzeuge waren in der Wasserfallstraße, der Sägewerkstraße und der Hauptstraße abgestellt. Hinweise an die Polizei in Oberndorf, Telefon 07423/81010.