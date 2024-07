Vandalismus an der Eichendorff-Schule in Donaueschingen

1 Der Unbekannte warf eine Scheibe ein. (Symbolfoto) Foto: pixabay

An der Eichendorff-Schule in Donaueschingen ist am vergangenen Wochenende eine Scheibe eingeworfen worden.









Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag, den 19. Juli, und Sonntag, 21.Juli. Ein Unbekannter warf mit einem Stein eine Scheibe an der Schule in der Eichendorffstraße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.