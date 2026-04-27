Scheibe eingeschlagen Einbruch in Apotheke in Weil am Rhein (red/pz) 27.04.2026 - 16:46 Uhr 1 Die Polizei stellte einen Einbruch fest. Foto: Markus Adler Einbrecher schlagen eine Scheibe ein und räumen zwei Kassen in einer Apotheke an der Hauptstraße in Weil am Rhein aus. Link kopiert Wie die Polizei am Montag vermeldete, hat sich in der Nacht zum Samstag ein Einbruch in eine Apotheke an der Hauptstraße ereignet. Demnach verschafften sich Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, gewaltsam über ein Glaselement einer Eingangstür Zutritt zu der Apotheke und entwendeten aus zwei Kassen Bargeld. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.