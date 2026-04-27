Scheibe eingeschlagen: Einbruch in Apotheke in Weil am Rhein

Berufe in Weil am Rhein Beim Girls’ Day lernen Mädchen die Aufgaben der Feuerwehr kennen

Wie man einen Feuerlöscher einsetzt oder wie es sich anfühlt, einen verrauchten Raum zu betreten, lernen 21 Mädchen beim „Girls’ Day“ der Feuerwehr Weil am Rhein.