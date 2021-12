1 Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (links) und Stadtbrandmeister Michael Adam (rechts) freuen sich über den Scheck von Firmenchef Alexander Korn. Foto: Eyrich

Dass die Firma Korn Recycling Grund hat, der Feuerwehr Albstadt dankbar zu sein, ist bekannt. Diese Dankbarkeit drückt Firmenchef Alexander Korn in Form eines Schecks aus – und spricht über den Wert der Wehr.















Link kopiert

"Die Firma Korn Recycling ist unsere treueste Stammkundin", sagt Stadtbrandmeister Michael Adam und meint das gar nicht zynisch. Dass es in Recycling-Firmen immer mal wieder zu Bränden kommen kann, ist kein Phänomen des Ebinger Familienbetriebs, sondern liegt in der Natur der Sache, und Alexander Korn hat das gewusst, bevor sein Unternehmen – ursprünglich ein Container-Service – in das Geschäft der Abfallverwertung und der Kreislaufwirtschaft eingestiegen ist.

Die zweite Anlage ist noch sicherer – trotzdem sind Brände unvermeidbar

Die Sicherheitstechnik war schon bei der ersten Anlage auf Weltniveau, weshalb auch immer wieder Gäste aus aller Welt kamen, um sie sich anzuschauen. Dennoch: In der Nacht zum 1. November 2009 war sie – nach nur rund einem Jahr – abgebrannt. Korn und seine Familie haben sich nicht unterkriegen lassen und sie wieder aufgebaut – mit noch besserer Sicherheitstechnik, noch kleineren Einheiten, in denen der Abfall gelagert wird, bis er über die Bänder läuft, um getrennt zu werden. Selbst wenn ein Mitarbeiter sich einen heißen Tee in die Tasse gösse, würden die Sicherheitssysteme greifen, die Sprinkleranlagen los- und der Alarm im Feuerwehrhaus runtergehen.

Das steht nicht weit vom Betriebsgelände Unter dem Malesfelsen, und so sind die Einsatzkräfte immer schnell da, wenn mal wieder etwas im Abfall ist, das sich entzündet. Was zum Beispiel? "Spraydosen, Batterien und Akkus, jede Art von Chemikalien und sogar nicht gezündete Airbags von Fahrzeugen" – all das findet das Korn-Team zwischen den Wertstoffen. Und dann kann’s gefährlich werden.

Der Chef ist selbst bei der Feuerwehr aktiv

Inzwischen hat Alexander Korn, seit seinem 14. Lebensjahr bei der Feuerwehr, "die kleinste Werkfeuerwehr der Welt" gegründet, wie er sie liebevoll nennt, hat ein kleines Feuerwehrauto gekauft, ein Team zusammengestellt, das sofort eingreift, wenn’s heiß wird. Vieles können die Kornianer deshalb selbst ablöschen, "aber wenn das Ausmaß größer wird, zögern wir nicht, die Feuerwehr zu holen. Das hat sich inzwischen gut eingespielt."

Wichtig ist es dann auch immer, die Ursache zu suchen, und wenn sie noch so klein, der Abfallberg noch so groß ist. Dafür braucht die Feuerwehr Albstadt dann auch entsprechende Geräte – und die kosten Geld.

15 000 Euro kommen größtenteils dem Nachwuchs zugute

Zu Weihnachten hat Alexander Korn deshalb 15 000 Euro an die Feuerwehr gespendet, hat Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Stadtbrandmeister Michael Adam einen dicken Scheck überreicht, der im Rathaus hoch willkommen ist, wie Adam freudig erklärt.

Denn ab dem nächsten Jahr will die Feuerwehr Albstadt Kindergruppen gründen, um den Nachwuchs zu sichern. Eine starke Jugendfeuerwehr gibt es bereits – in der Gesamtstadt und in den meisten Abteilungswehren. Künftig sollen auch schon Kinder ab zehn Jahren einsteigen dürfen und spielerisch herangeführt werden an die Arbeit, die für alle – nicht nur für die Recyclingfirma Korn – so wichtig ist.

Vom Innenminister ausgezeichnet

Erst kürzlich war Korn als "Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber" vom baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl ausgezeichnet worden, weil das Familienunternehmen seine Mitarbeiter darin unterstützt und bei Bedarf dafür freistellt, zu "retten – löschen – bergen – schützen", wie das Motto der Floriansjünger lautet. Alexander Korn selbst geht mit gutem Beispiel voran und ist noch immer aktiver Feuerwehrmann, obwohl er mit seiner stetig wachsenden Firma gut zu tun hat. Niederlassungen in Rangendingen, Engstingen, Riederich, Gammertingen und Inzigkofen gehören inzwischen dazu, und auch die dortigen Feuerwehren bekommen zu Weihnachten ihren Scheck, so Korn.

Jeder kann helfen, Brände zu vermeiden

Trotz seiner Verbundenheit zur Feuerwehr ist der Firmenchef froh, wenn er seine Kameraden der Abteilung Ebingen und der Gesamtwehr nur bei Übungen und kameradschaftlichen Treffen sieht. Wer dazu beitragen will, Brände im Abfall zu verhindern, sollte Batterien und Akkus, Spraydosen, Chemikalien und noch nicht gehärtete Farben sowie alle Arten von Elektronik nur im Wertstoff-Zentrum oder an den dafür vorgesehenen Stellen entsorgen. Nur Dispersionfarbe darf im Restmüll entsorgt werden.