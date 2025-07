Angenommen waren zwei Brandausbrüche in den sanitären Anlagen und der Küche der Glöckenberghalle, welche die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag alarmierten.

Die Übung war in drei Abschnitte unterteilt und bot den zahlreichen Gästen die Gelegenheit, sich über das Spektrum zu informieren, welches Equipment die Abteilung im Notfall aufgrund des derzeit vorhandenen Geräte- und Fuhrparks einsetzt.

Vor Ort traf als erstes die Jugend-Feuerwehr ein, die mit acht Einsatzkräften angerückt war und nach der Sicherstellung der Wasserversorgung auf die sanitären Anlagen einen Löschangriff von außen startete. Innerhalb kurzer Zeit sprudelte das Löschwasser aus drei Schläuchen, mit denen sie aus unterschiedlichen Richtungen den Brand bekämpften.

Um zu verhindern, dass sich der Einsatz der Aktiven verzögert, war die Jugendfeuerwehr mit einem Fahrzeug der Abteilung Schwenningen vor Ort. Abteilungskommandant Michael Stern lobte die Jugendlichen für ihr Engagement.

Lange Wegstrecken

Gruppenführer und Vize-Kommandant Christian Schwierz leitete den Einsatz der Aktiven, die in einem ersten Teil die nicht ganz einfache Wasserversorgung über lange Wegstrecken über eine Wasserpumpe sicherstellten. Der Aufbau des Löschangriffs erfolgte dabei über den Schlauchwagen und dem Mannschaftstransportwagen.

Der durch unachtsames Verhalten in der Küche ausgelöste Brand breitete sich ins Foyer der Glöckenberghalle aus, in der es im letzten Teil der Schauübung darum ging, den Löschangriff über das Löschfahrzeug zu starten und Menschen zu retten. Das Vordringen von Atemschutzträgern ins Foyer bewahrte zwei Bandopfer vor schlimmeren Verletzungen. Die Einsatzkräfte transportierten sie auf einer Trage zum Sanitätsplatz zu den inzwischen eingetroffenen einheimischen First Respondern.

Wichtige Jugend

„Alles ist gut abgelaufen“, zog Kommandant Stern als Fazit. „Es ist uns gelungen, die Bevölkerung wieder ein Stück mehr für unsere Aktivitäten während den Einsätzen zu sensibilisieren.“

Schauübung-Moderator Gerd Gareth erinnerte zudem daran, dass der erste Teil für die Jugend eine gute Gelegenheit war, ihr Können zu präsentieren.

Stern verwies darauf, dass eine gute Ausbildung in der Jugend inzwischen nahezu zu 100 Prozent den Nachwuchs der Abteilung sicherstellt. Mit den Neubaugebieten gibt es zwar Zuzüge. Doch sind externe Eintritte von Einsatzkräften, die zuvor in anderen Feuerwehren aktiv mitwirkten, rar.