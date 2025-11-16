Schauübung in Heiligenzimmern: Aus dem Bademantel in die Feuerwehruniform

Die Schauübung der Feuerwehr Heiligenzimmern zog jede Menge Zuseher an. Der Mannschaftsspind war auf’s Übungsgelände verlegt worden.
Manuel Schäfer, Kommandant der Einsatzabteilung der Feuerwehr Heiligenzimmern, begrüßte die Zuschauer. Auch zahlreiche Feuerwehrkameraden aus der Gesamtstadt waren darunter. Denn die Übung und anschließende Hockete war die letzte ihrer Art im Rahmen der Festlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet. Alle anderen fünf Abteilungen hatten sich bereits mit einer besonderen Veranstaltung vorgestellt.