Schauübung in Heiligenzimmern: Aus dem Bademantel in die Feuerwehruniform

Manuel Schäfer, Kommandant der Einsatzabteilung der Feuerwehr Heiligenzimmern, begrüßte die Zuschauer. Auch zahlreiche Feuerwehrkameraden aus der Gesamtstadt waren darunter. Denn die Übung und anschließende Hockete war die letzte ihrer Art im Rahmen der Festlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet. Alle anderen fünf Abteilungen hatten sich bereits mit einer besonderen Veranstaltung vorgestellt.

Auto kollidiert mit Traktor – so die Übungsannahme Übungsannahme war ein Verkehrsunfall auf dem Festplatz, bei dem ein Auto mit einem Traktor kollidierte und zwei Verletzte im Fahrzeug eingeklemmt waren. Den Notruf löste ein Junge aus der Zuschauerreihe aus. Die Gäste konnten dann live das Telefonat mithören. „Wir haben dieses Jahr die Besonderheit, dass wir den Mannschaftsspind auf das Übungsgelände verlegt haben, damit ihr alle sehen könnt, wie die Feuerwehrleute im Notfall aus dem Alltag gerissen werden, und wie schnell alles gehen muss“, erklärte Manuel Schäfer.

Die Kameraden im Einsatz Foto: Stehle

So rasten die Feuerwehrmänner aus ihrer angenommenen Lebenssituation, teils mit Hemd und Krawatte oder im Bademantel oder in Arbeitskleidung zum Spind, zogen sich in Windeseile um, und ab ging’s ins TLF.

Mit der Übersicht und Ruhe

In der Zwischenzeit kommentierte der Rosenfelder Feuerwehrkommandant Günter Kopf die Schlagkraft der Rosenfelder Gesamtwehr mit 200 aktiven Kameraden und 110 Kindern und Jugendlichen. Als das TLF und kurz danach der Mannschaftswagen mit Horn und Blaulicht wieder eintrafen, war schnell klar, dass Profis am Werk sind. Mit der nötigen Übersicht und Ruhe leiteten die zwei Einsatzleiter Marian Eger und Achim Blocher ihre Mannschaft.

Anschließend zur Hockete in die Festhalle

Diese stabilisierte zunächst das Fahrzeug und öffnete Schritt für Schritt mit schweren Rettungsgeräten die Seitentür des arg demolierten Fahrzeugs, sodass ein Verletzter geborgen wurde.

Anschließend zur Hockete in die Festhalle

Im koordinierten Zusammenspiel öffneten andere Feuerwehrmänner das Dach und borgen gekonnt und diszipliniert den verletzten Fahrer. Großen Respekt zollten die Zuschauenden dieser Rettungsaktion, und sie freuten sich, dass so eine schlagkräftige Truppe vor Ort zu haben.

Dass die Feuerwehrleute nicht nur gut im Bergen und Retten sondern auch im Feiern sind, zeigten sie anschließend bei der Hockete in der Festhalle. Bei guter Verköstigung und toller musikalischer Unterhaltung mit den „Heiligen-3-Zimmerner“ feierten die Feuerwehrkameraden und ihre vielen Gäste einen geselligen Abend.