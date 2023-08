Das Volksfest in Schwenningen findet dieses Jahr zum dritten Mal auf dem Messegelände statt. Vom 4. bis zum 14. August sorgen die verschiedensten Aussteller für einen gelungenen Rummelspaß.

Das Leben auf dem Rummelplatz sei laut ihnen dabei nicht immer perfekt, denn wenn es einem irgendwo nicht gefällt, heißt es Augen zu und durch. Die Rummelplatzaussteller sind mehr als zehn Monate im Jahr unterwegs – doch das ist das Leben, wofür sie brennen. Jedoch sind sich die Aussteller einig, wenn man nicht in dieses Leben reingeboren wurde, ist es beinahe unmöglich dauerhaft mit dieser Tätigkeit glücklich zu werden.

Wenn man zehn bis zwölf Monate im Jahr auf den verschiedensten Rummelplätzen unterwegs ist, erlebt man viele Eindrücke. Während dieser Zeit wohnen die Aussteller mit ihren Familien in Wohnwagen und reisen quer durch Deutschland. Anfang des Jahres planen die Familien ihre gesamte Route für das Jahr. Die Familie Gebauer bietet für Schausteller eine Tour mit drei bis vier Jahrmärkten an, um es für weit angereiste Schausteller attraktiver zu machen.

Beim Kartoffelchips-Stand erklärt Marcus Sperlich: „Schausteller sein ist kein Beruf, sondern eine Lebenseinstellung“. Er selbst ist schon in der elften Generation in der Branche tätig.

Man bekommt eine gute Menschenkenntnis

Er liebt das Leben mit seiner Frau und seiner Tochter. Er ist von dem großen Andrang auf dem Volksfest begeistert. Die Familie besitzt noch ein reisendes Kindertheater, das momentan aber eher selten genutzt wird.

Mit der Familie unterwegs

Marcus Sperlich liebt seinen Beruf. Foto: Newiger

Beim Schaustellerbetrieb Rappenecker merkt man, dass man als Schausteller mit der Zeit eine gute Menschenkenntnis bekommt. Die Familie hat auf dem Volksfest gleich drei Stände. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn den Flammkuchen-und Losstand. Sein Schwager besitzt noch ein Fahrgeschäft, welches weiter hinten im Rummel zu finden ist. „Je weiter man in den Norden geht, desto unfreundlicher werden die Leute“, so die Erfahrung von Justin Schwarz, Schausteller beim Riesenrad. Positiv überrascht sei er, dass so wenig Sicherheitspersonal benötigt werde. Er ist mit seiner Freundin und mit der Familie seines Chefs unterwegs. Das Riesenrad ist dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Rummel in Schwenningen.

Viele schöne, aber auch blöde Momente

Heinz Gebauer organisiert das Ganze und brennt für seinen Beruf. Ihm sei wichtig, dass es auf dem Volksfest für jung bis alt genug zu erleben gebe. „Es gibt so viele schöne Momente und gute Stimmung. Bitter ist es nur, wenn man Tage lang aufbaut, nur damit es dann regnet und niemand zum Volksfest kommt“, verrät Gebauer. Das Messegelände findet er optimal für den Jahrmarkt, aufgrund der guten Stromversorgung und dem vorteilhaften Platz. Beim Friedengrund sei das nicht perfekt gewährleistet gewesen.

Und was sagt der Chef?

Familie Rappenecker reist nicht allein über die Jahrmärkte Deutschlands. Foto: Newiger

Wenn man früher als Besucher auf den Jahrmarkt kam, habe man oft nicht gewusst, ob es genug aufregende Attraktionen geben werde. Vor allem für die jüngere Generation habe es nicht jedes Mal genug Abwechslung gegeben. Zudem seien diese unorganisierter als heute gewesen. Das sei laut Gebauer daran gelegen, dass die Jahrmärkte auch unangekündigt auf anderen Plätzen statt fanden. Doch heute könnten, laut dem Schausteller, die Besucher die große Auswahl an Attraktionen in Schwenningen bestaunen.