Schauspielerische Leistung: Diese Schauspielerin bekommt den Alfred-Kerr-Darstellerpreis

Matthias Brandt darf als alleiniger Juror entscheiden, wer beim Theatertreffen die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung bekommt. Für diese Schauspielerin hat er sich entschieden.
Berlin - Die Schauspielerin Paulina Alpen ist mit dem diesjährigen Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Zum Abschluss des Theatertreffens erhielt sie die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre schauspielerische Leistung in der Inszenierung "Die Welt im Rücken" am Schauspiel Stuttgart. Das teilten die Veranstalter mit.