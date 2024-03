1 Eine Luftaufnahme zeigt die durch den Brand schwer beschädigte Villa von Cara Delevingne in Los Angeles. Foto: Jae C. Hong/AP

«Ich kann es nicht glauben», schreibt Topmodel Cara Delevingne unter ein Foto ihrer beiden Katzen auf Instagram. Das Anwesen, in dem sie mit den Vierbeinern lebte, ist bei einem Feuer zerstört worden.









Los Angeles - Flammen haben die Villa von Model und Schauspielerin Cara Delevingne in Los Angeles zerstört. "Mein Herz ist heute gebrochen", schrieb die 31-Jährige am Freitag auf Instagram. "Das Leben kann sich in einem Wimpernschlag ändern. Also schätze, was du hast." Delevingne, die sich US-Medien zufolge zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Los Angeles aufhielt, dankte der Feuerwehr und postete ein Video von mehreren Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht in der Nähe ihres Anwesens.