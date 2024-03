1 Gal Gadot ist erneut Mutter geworden. Foto: Tuane Fernandes/dpa

Es gibt ein weiteres Mädchen im Haus der «Wonder Woman»-Darstellerin und ihres Ehemanns. Und einen Namen hat der neue Nachwuchs auch schon.









Link kopiert



Tel Aviv - Neuzugang bei "Wonder Woman" Gal Gadot: Die Darstellerin der Superheldin hat ihr viertes Kind begrüßt. "Mein süßes Mädchen, willkommen", schrieb die 38-Jährige zu einem in sozialen Medien veröffentlichten Foto. Das Bild zeigt Gadot in einem Klinikbett, sich zärtlich an das Neugeborene in ihrem Arm schmiegend.