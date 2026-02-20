Eric Dane wurde als Arzt in der Krankenhausserie «Grey's Anatomy» berühmt. 2025 gab er bekannt, an der unheilbaren ALS-Krankheit zu leiden. US-Medien zufolge starb er jetzt mit 53 Jahren.
Los Angeles - In der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" hatte er den Spitznamen "McSteamy" weg. Sechs Jahre lang verkörperte der US-Schauspieler Eric Dane den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan, an der Seite von Patrick Dempsey, der den Arzt Derek "McDreamy" Shepherd spielte. Die beliebte Ärzte-Serie machte Dane zum Star. Doch die Karriere des Schauspielers nahm krankheitsbedingt ein plötzliches Ende. "Bei mir wurde ALS diagnostiziert", gab Dane im April 2025 bekannt. Nun ist der Schauspieler mehreren übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben.