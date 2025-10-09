Das Gedächtnis schwächelt, die Sehkraft lässt nach: Die 90 Jahre alte Theater-Ikone Judi Dench berichtet von der Last des Älterwerdens - und von ihrer Verbindung zu einem britischen Dichter.
Hamburg - Die britische Schauspielerin Judi Dench wird nach eigener Aussage vergesslich und kann kaum noch sehen - allerdings noch ganze Shakespeare-Stücke auswendig aufsagen. "Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen "Sommernachtstraum", "Maß für Maß" und "Was ihr wollt" aufsagen", sagte die 90-Jährige der "Zeit".