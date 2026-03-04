Schauspiel statt Party: Club Omega wird zur Theaterbühne

„Die Physiker“ von Dürrenmatt werden in Donaueschingen aufgeführt. Regisseurin Milbradt mag besondere Spielorte. Weitere Vorstellungen gibt es in Königsfeld.
Fast schon im Drei-Jahres-Rhythmus tritt Theaterregisseurin Sabine Milbradt auf den Plan, um den Freunden der Laienspielkunst ein ihr besonders am Herzen liegendes Stück näherzubringen. So auch wieder am Mittwoch, 11. März, 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Gespielt wird an einem ganz besonderen Ort: Der Vorhang für den Klassiker „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) soll sich im Club Omega in Donaueschingen heben. Davor jedoch gibt es drei Vorstellungen im Haus des Gastes in Königsfeld.