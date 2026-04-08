Schauspiel in Lörrach: Das Theater Bühneli startet im neuen Domizil erfolgreich eine Gastspielreihe

Das Theater Bühneli ist offenbar gut in seinem neuen Domizil angekommen. Das zeigt der erfolgreiche Auftakt der Gastspielreihe.

„So haben wir uns den Start in unserem neuen Haus gewünscht“, resümiert die Gastspielleiterin Petra Uhlemann: „Die Energie im Raum und die Nähe zwischen Bühne und Publikum zeigen, welches Potenzial in diesem Format steckt.“ Der Grund für die Freude: Der Start der neuen Gastspielreihe im Bühneli – er hätte kaum besser verlaufen können. Zum Auftakt begeisterte das Improvisationstheater-Ensemble „Die Impronauten“ aus Basel das Publikum.

Schlagfertige Impronauten Mit spontanen Szenen, pointierten Humor und viel Interaktion bewiesen die „Impronauten“, warum sie seit Jahren zu den festen Größen der Improvisationsszene gehören. Zurufe aus dem Publikum wurden kreativ und schlagfertig aufgegriffen, sodass zwischen „Nacktschnecken-Märchen“, „Minidefibrillatoren“ und einer Musikreihe zum Thema „Whisky“ „ein einzigartiger Abend entstand“, schreibt das Bühneli.

Das Lörracher Theater lädt dazu ein, die neue Gastspielreihe jeden dritten Mittwoch im Monat zu erleben, „mit abwechslungsreicher Kleinkunst und überraschenden Momenten“.

Mit Humor und Zuversicht

Nach dem gelungenen Auftakt richtet sich der Blick auf den nächsten Auftritt: Am 15. April ist der Musikkabarettist Markus Kapp zu Gast im Bühneli. Mit seinem Programm „Kapp der guten Hoffnung“ bringt er auf die Bühne, was derzeit viele gut gebrauchen können: Klugen Humor, musikalische Virtuosität und Zuversicht.

Unsere Empfehlung für Sie Theatergruppe in Lörrach Bühneli will im neuen Domizil durchstarten Das Theaterensemble hat seine neue Heimat in Brombach bezogen und will dort schon im Januar spielen.

„Kapp versteht es, die großen und kleinen Absurditäten des Alltags treffsicher zu sezieren, ohne dabei den Blick fürs Menschliche zu verlieren. Sein Markenzeichen: pointierte Texte, überraschende Wendungen und ein brillantes Klavierspiel, das Kabarett und Konzert auf verbindet“, schreibt das Bühneli in seiner Ankündigung: „ Kabarett, das nicht nur unterhält, sondern auch nachwirkt. Und eine weitere gute Nachricht ist: Es gibt noch Karten.

www. buehneli.de