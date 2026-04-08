Schauspiel in Lörrach: Das Theater Bühneli startet im neuen Domizil erfolgreich eine Gastspielreihe

Das Theater Bühneli ist offenbar gut in seinem neuen Domizil angekommen. Das zeigt der erfolgreiche Auftakt der Gastspielreihe.
„So haben wir uns den Start in unserem neuen Haus gewünscht“, resümiert die Gastspielleiterin Petra Uhlemann: „Die Energie im Raum und die Nähe zwischen Bühne und Publikum zeigen, welches Potenzial in diesem Format steckt.“ Der Grund für die Freude: Der Start der neuen Gastspielreihe im Bühneli – er hätte kaum besser verlaufen können. Zum Auftakt begeisterte das Improvisationstheater-Ensemble „Die Impronauten“ aus Basel das Publikum.