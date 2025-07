Schauspiel in der 3-Länder-Stadt: Die Nachbarn machen hier Theater

1 TAM-Chef Klaus-Peter Klein freut sich auf das Bühneli-Gastspiel in Alt-Weil. Foto: Alexander Anlicker Das Theater am Mühlenrain in Weil am Rhein und s’Bühneli in Lörrach arbeiten zusammen. Klein stellt das TAM als Spielstätte zur Verfügung.







Das Theater am Mühlenrain (TAM) in Weil am Rhein und s’Bühneli in Lörrach arbeiten zusammen. Das Erfolgsstück „Chaos“ des Lörracher Theaterensembles ist 7. und 8. November sowie am 5. und 6. Dezember auf der TAM-Bühne zu sehen. „Ich wäre nicht abgeneigt, wenn das Bühneli öfter ein Gastspiel hier macht“, betont TAM-Betreiber Klaus-Peter Klein im Gespräch mit unserer Zeitung. Als er gelesen habe, dass die Räumlichkeiten des Bühneli gekündigt wurden, habe er spontan angeboten, das TAM als Spielstätte zur Verfügung zu stellen. „Ich bin selbst immer gerne nach Lörrach ins Bühneli gefahren“, sagt der Theatermensch.