Das Forum des Hermann-Hesse-Gymnasiums war zum Bersten voll, als die Mittel- und Oberstufen-Theater-AG an zwei Abenden eine Inszenierung von Oscar Wildes „Bunbury“ oder „Ernst sein ist alles“ präsentierte.

Die Komödie aus dem Jahr 1895 parodiert mit großem Wortwitz die englische Oberschicht: Jack Worthing führt ein raffiniertes Doppelleben. In Hertfordshire ist er der verantwortungsbewusste Vormund seines Mündels Cecily, in London lebt er unter dem Namen seines fiktiven Bruders Ernst und umwirbt die junge Gwendolen.

Situation gerät aus dem Ruder

Auch Algernon Moncrieff kennt sich mit Ausreden aus – er besucht regelmäßig seinen angeblich kranken Freund Bunbury, um gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entkommen. Als er Ernsts wahres Ich enttarnt, wittert er ein großartiges Abenteuer. Heimlich reist er als Ernst aufs Land, um Jacks Mündel Cecily kennenzulernen. Doch was als Spiel beginnt, gerät plötzlich aus dem Ruder. Und schneller als den Beteiligten lieb ist, stellt sich die Frage: Ist Ernst sein wirklich alles?

Standing Ovations als Lohn

Mit Standing Ovations würdigte das Publikum die schauspielerische Leistung der Schüler. Unter der Leitung von Judith Baatz und Julia Buchholz liefen die Hauptdarsteller zu Höchstleistungen auf: So brillierten Marlon Adam und Helen Rathfelder in den Rollen des Jack Worthing und des Dandys Algernon Moncrieff. Joanna Lange und Anna Rothfuß glänzten als Cecily Cardew und Gwendolen Fairfax. Eindrücklich wurde Lady Bracknell von Evelyn Ratz in Szene gesetzt.

Auch den Schauspielerinnen Tabea Bez, Evelyn Hubbard, Mirella Stumpf, Mia Blaich und Annika Krampe gelang es, ihre Rollen humorvoll und überzeugend zu interpretieren und somit –ganz im Sinne Wildes – die Absurditäten der englischen Upper Class genussvoll bloßzustellen. Zu den perfekten Abenden trugen auch Fabio Klaus (Technik) sowie Lisanne Stolch, Mara Bauer und Giulia Klaus (Maske) bei.