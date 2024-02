Schauriges Spektakel: In Donaueschingen springen wieder die Hexen durchs Feuer

Der Fasnetsfreitag gehört in Donaueschingen traditionell den Hexen. Auch in diesem Jahr ließen sich zahlreiche Zuschauer den Umzug sowie das anschließende Hexenfeuer nicht entgehen. Anschließend wurde der Hexenball gefeiert.

Zum 31. Mal hatten die Donaueschinger Stadt- und Schellenberghexen am Fastnachtsfreitag zu ihrem schaurigen Spektakel geladen. Los ging es am Abend mit dem Nachtumzug. Über den Hanselbrunnenplatz durch die Donaueschinger Innenstadt führte der Zug - begleitet von zahlreichen Schaulustigen.

Die Zuschauer nahmen teilweise weite Wege auf sich, um das Spektakel verfolgen zu können. 33 Zünfte nahmen diesmal am Nachtumzug teil und trieben mit den Leuten am Wegesrand so einigen Schabernack.

Sein Ende findet der schaurige Umzug traditionell auf dem alten Festhallenplatz. Dort war wie immer ein Hexenfeuer entfacht worden, um den Winter auszutreiben. Elf mutige Schellenberghexen wagten den Sprung durchs Feuer.

In den Donauhallen wurde im Anschluss der Hexenball gefeiert.