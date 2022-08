1 Diese beiden Besucher haben viel Spaß im Schaumbad. Foto: Schweizer

Schaumige Abkühlung sorgt für jede Menge Spaß im früheren Schieferbruch Dormettingen.















Dormettingen - Mehr als 30 Grad wie in der vergangenen Woche wurden am Sonntag zwar nicht gemessen. Trotzdem hatten die Besucher des Mafu-Funparks im Dormettinger Schiefererlebnis mächtig Spaß bei einer schaumige Abkühlung.

Tanzen und einseifen

Und so ging es bei der Schaumparty feucht-fröhlich zu. In weißen Flocken flog der Schaum durch den früheren Schieferbruch und senkte sich langsam auf die Köpfe der Feierlustigen, die tanzten und sich gegenseitig einseiften.

DJs spielen auf

Für die richtige Partymusik sorgten gleich mehrere DJs. Das Amphitheater bebte nur so – auch im benachbarten Mafu-Funpark war zur Freude von Chef Fabian Breitenbach mehr los als in den Tagen zuvor. Die Entscheidung, die Schaumparty zu verschieben, sei richtig gewesen, denn am Samstag hatten sich über Dormettingen dunkle Regenwolken entladen.