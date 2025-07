Schaumparty in Schönbronn

Der Schaum aus der Kanone und die Musik aus den Boxen sorgte für beste Stimmung unter den ausgelassenen Besuchern. Die 13. Schönbronner Schaumparty lockte rund 1200 Feiernde ins Festzelt auf dem Sportgelände.







Schönbronn feierte seine wohl spektakulärste Nacht des Jahres – die inzwischen 13. Mega-Schaumparty, organisiert vom SV Schönbronn gemeinsam mit den Eventprofis von HB Audio, verwandelte das Festzelt erneut in ein pulsierendes, leuchtendes, schäumendes Universum. Rund 1200 Feiernde – so viele wie nie zuvor – tanzten, lachten und badeten in einer Sommernacht, die alle Sinne berührte.