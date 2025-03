Schaulustige in Trossingen: Jede Menge Gaffer beim SEK-Einsatz

1 Sich in einer Reihe aufstellen und beim Einsatz der Spezialeinheit zuschauen: Jede Menge Schaulustige begafften am Sonntag teils über Stunden hinweg das Geschehen in der Trossinger Stadtmitte. Foto: Andreas Maier

Ein größerer Polizeieinsatz in Trossingens Hauptstraße hat am Sonntagabend für Aufsehen gesorgt. Das unverfrorene Verhalten etlicher Schaulustiger dabei sorgt für Unverständnis. Der festgenommene 64-Jährige wurde am Montag von der Kripo vernommen.









Mehrere Einsatzwagen der Polizei, etliche Rettungskräfte, ein abgesperrter Bereich mitten in der Innenstadt an einem Sonntagnachmittag und sich rasant auch über Soziale Medien verbreitende Gerüchte, dass man es hier mit einer Geiselnahme zu tun habe: Klar ist, dass eine solche Szenerie, wie sie sich am Sonntag in Trossingen zugetragen hat, für Aufsehen sorgt.